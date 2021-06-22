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Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Sergen ile konuştum, imza atmayacak''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Sergen ile konuştum, imza atmayacak''

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında yaşanan krizi "Sergen Yalçın görevi bırakıyor" diyerek duyurdu.

Sadece 1.5 sezon çalıştırdığı Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın ile arasındaki sohbeti yazan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum. Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi! 

Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB’li bir futbol adamı olarak üzdü!

Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

 

 

Etiketler sergen yalçın rıdvan dilmen beşiktaş
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