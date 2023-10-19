Rosier Beşiktaş taraftarını çıldırttı
Beşiktaş'ın yıldız ismi Valentin Rosier üzerinde 8-0 yazan bir ceket giyince Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.
Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, giydiği ceketle taraftarların tepkisini çekti. Yıldız isim üzerinde 8-0 yazan ceketle fotoğraf çektirince sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı.
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