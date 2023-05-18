Saran Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Sadettin Saran, Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen ilan etti.

Saran Group'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Sadettin Saran, katıldığı bir söyleşide gençlerin sorularını cevaplarken, kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'nin gidişatından memnun değilim senelerdir" eleştirisine "Ben gelince her şey düzelecek" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de Haziran 2024'te olacak olan başkanlık seçiminde Saran'ın da aday olacağı da böylelikle ortaya çıkmış oldu.