Sadettin Saran'ın başkanlık kararını açıkladı

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı hakkındaki soruyu canlı yayında yanıtladı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sky Spor ekranlarında Emre Zabunoğlu ve Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Sadettin Saran kendisine yöneltilen "2024 yılında başkan adayı olacağınızı söylemiştiniz. Bu plan geçerli mi?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa giden bir yol var. Camianın birlik olması gerekiyor. Ali Koç’un arkasında olmamız gerekiyor. Fenerbahçe’yi kongre sürecine sokmak hata olur diye düşünüyorum. Ali Koç bu işi öğrendi. Devam etmesi gerekir. Kendisine de söyledim. Ben başkanlığı çok istiyorum. Ali Koç 'bırakıyorum' derse, biz talibiz. Hazırlıklara da başladık. Şimdilik bu süreci hep beraber izleyeceğiz. Ali Koç çok şeffaf davrandı. Ali Koç iyi bir insan, iyi bir Atatürkçü, iyi bir Fenerbahçeli. Devam etmiyorsa topumuzla tüfeğimizle hazırız."