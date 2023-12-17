  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sadettin Saran'ın başkanlık kararını açıkladı

Sadettin Saran'ın başkanlık kararını açıkladı

Sadettin Saran'ın başkanlık kararını açıkladı
Güncelleme:

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı hakkındaki soruyu canlı yayında yanıtladı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sky Spor ekranlarında Emre Zabunoğlu ve Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Sadettin Saran kendisine yöneltilen "2024 yılında başkan adayı olacağınızı söylemiştiniz. Bu plan geçerli mi?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: 

"Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa giden bir yol var. Camianın birlik olması gerekiyor. Ali Koç’un arkasında olmamız gerekiyor. Fenerbahçe’yi kongre sürecine sokmak hata olur diye düşünüyorum. Ali Koç bu işi öğrendi. Devam etmesi gerekir. Kendisine de söyledim. Ben başkanlığı çok istiyorum. Ali Koç 'bırakıyorum' derse, biz talibiz. Hazırlıklara da başladık. Şimdilik bu süreci hep beraber izleyeceğiz. Ali Koç çok şeffaf davrandı. Ali Koç iyi bir insan, iyi bir Atatürkçü, iyi bir Fenerbahçeli. Devam etmiyorsa topumuzla tüfeğimizle hazırız."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe sadettin saran canlı yayın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7 ayda 600 milletvekilinden 61'i istifa etti 7 ayda 600 milletvekilinden 61'i istifa etti KYK yurdunda yine asansör faciası KYK yurdunda yine asansör faciası Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Bülent Ersoy'un ''cinsel ilişki'' çıkışı olay oldu: ''Tokadı basarım'' Bülent Ersoy'un ''cinsel ilişki'' çıkışı olay oldu: ''Tokadı basarım'' 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu Emeklilerden sistem değişikliği çağrısı: ''2000 öncesine dönülmeli'' Emeklilerden sistem değişikliği çağrısı: ''2000 öncesine dönülmeli'' Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı