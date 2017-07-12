Salih Uçan'ın kalması performansına bağlı

Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, görüştüğü Salih Uçan'a, “Şu an sana karşı nötrüm. Kampı, hazırlık maçlarını, senin performansını ve takımın son durumunu görüp karar vereceğim” dedi. Salih’in çok özel bir performans sergilemesi halinde kalma şansı yakalayacağı belirlendi.



Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın 5 yıl önce takıma kazandırdığı 23 yaşındaki futbolcu, deneyimli hocanın ayrılmasıyla büyük bir düşüş yaşamış ve bir daha eski günlerine dönememişti. Kocaman’ın göreve dönmesiyle birlikte Salih için yeni bir fırsatın doğduğu yorumları yapılmıştı.

Ancak Aykut Kocaman, Salih’le ilgili nihai kararını vermedi. Daha önce yaptığı açıklamada genç futbolcunun son 4 yılda beklenen gelişimi gösteremediğini ifade ederek eleştirilerde bulunan Kocaman, Salih’le özel bir görüşme yaptı. Kocaman’ın yetenekli oyuncuyla yaptığı toplantıda, “Şu an sana karşı nötrüm. Kampı, hazırlık maçlarını, senin performansını ve takımın son durumunu görüp ona göre karar vereceğim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Aykut Kocaman’ın bu net mesajına göre Salih’in kalması hem kişisel performansına hem de takım kadrosunun yapısına bağlı görünüyor. Ancak yetenekli oyuncunun yeni sezonda düzenli forma şansı bulması hiç kolay değil. Mehmet Topal, Josef, Alper, Ozan, Mehmet Ekici, Aatıf, Valbuena gibi isimlerin yanı sıra orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor.

Salih, İsviçre kampında ve hazırlık maçlarında çok özel bir performans sergileyerek, Aykut Kocaman’ın gözüne girerse takımda kalma şansı yakalayacak.

31 maçta oynadı

Salih Uçan geride bıraktığımız sezonda Türkiye Kupası’nda 14, Süper Lig’de 11 ve Avrupa’da 6 olmak üzere 31 maçta oynasa da, bu karşılaşmaların yalnızca bir kaçında iyi bir performans sergiledi.

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