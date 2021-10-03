Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması: ''Karar doğru''

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın'dan beklenen açıklama geldi.

Beşiktaş'ın Sivasspor'u yendiği karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" ifadesini kullanarak topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü söyledi.

"KIRMIZI KART GÖRMEM DOĞRUYDU"

Küfür ettiği için oyundan atıldığı iddialarına Sergen Yalçın son noktayı koydu. Deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" dedi.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Sivasspor maçında kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına katılan Murat Şahin, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Milli ara öncesinde moral bulmak ve yukarıdaki yerimizi kaybetmemek adına önemli üç puandı. Maç genelinde pozisyon vermedik. Sadece Pedro Henrique'nin bir pozisyonu vardı" dedi.

Karşılaşmada iki gol atan Güven Yalçın'a değinen Şahin, "Güven için iyi oldu, iki güzel gol attı. Özellikle ilk golü sezonun gollerinden biriydi. Kendine gelmesi ve şans bulması adına onun için önemli bir geceydi" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görme nedeniyle ilgili soruya da cevap veren Şahin şöyle dedi: Hocanın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurmasıydı. Hakeme yönelik herhangi sözlü veya fiili bir şey yok.

Sakatlıklardan dolayı milli takıma hangi oyuncuların gitmeyeceği yönünde soruya ise Şahin, "Ghezzal'i zaten çağırmadılar. Pjanic, Larin ve Atiba gitmeyecek. Vida'nın sakatlığı geçti ve oynadı. N'Sakala da gidecek. Sakatlığı ciddi olmayan veya iyileşen oyuncular milli takıma katılacak" diye cevap verdi.