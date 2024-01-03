  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu

Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu

Güncelleme:

Süper Lig'e Antalyaspor'un teknik direktörü olarak geri dönen Sergen Yalçın kırmızı - beyazlı takımla çıktığı ilk antrenmanda futbolculara elinde topla yaptığı uyarı mikrofonlara yansıyınca sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puan toplayan Antalyaspor’da sezon sonuna kadar anlaşılan Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman koşuyla başlarken, ısınma hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla bol bol sohbet ettiği görülürken, antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren ve bazı yöneticiler de izledi.

İlk antrenmanında çekilen bir videoda oyuncularına talimat verdiği anda sesi duyulan Sergen Yalçın'ın "Sahada hızlı olması gereken tek şey top. Siz değilsiniz." dediği görüldü. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

 

Etiketler Antalyaspor sergen yalçın antrenman antalyaspor ilk antrenman uyarı futbolcular futbolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü! Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü! Zincir marketlerde ''yeni yıl zammı'' mesaisi! Gören isyan etti Zincir marketlerde ''yeni yıl zammı'' mesaisi! Gören isyan etti Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Özgür Demirtaş takipçilerini o dolandırıcılara karşı uyardı: ''Bu bir ihbardır'' Özgür Demirtaş takipçilerini o dolandırıcılara karşı uyardı: ''Bu bir ihbardır'' 2024'te de ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi 2024'te de ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu ''Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı'' denmişti... İlk açıklama geldi ''Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı'' denmişti... İlk açıklama geldi Ünlü şarkıcıdan şoke eden istismar itirafı: ''İlaç verip, istismar ettiler'' Ünlü şarkıcıdan şoke eden istismar itirafı: ''İlaç verip, istismar ettiler'' Hem lezzetli hem zahmetli: 6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor Hem lezzetli hem zahmetli: 6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor Ekmeğini gerçekten taştan çıkartıyor! Şırnaklı baba taş kırarak 9 çocuğunu okutuyor Ekmeğini gerçekten taştan çıkartıyor! Şırnaklı baba taş kırarak 9 çocuğunu okutuyor