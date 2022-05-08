Sezonun son derbisinde Beşiktaş da, Fenerbahçe de fırsat tepti
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta karşılaştı.
Fenerbahçe 6. dakikada Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Michy Batshuayi penaltıdan yararlanamadı. Beşiktaş 31. dakikada Rachid Ghezzal'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada 5'i Beşiktaş'tan, 3'ü Fenerbahçe'den toplam 8 oyuncu sarı kart gördü.
Bu sonuçla Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada yer alırken Beşiktaş 54 puanla 7. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakika: F. Novak'ın attığı gol ile Fenerbahçe Beşiktaş karşısında öne geçti.
7. dakika: Beşiktaş, penaltı kazandı.
9. dakika: M. Batshuyaı, penaltıdan yararlanamadı.
29. dakika: Beşiktaş'tan Josef De Souza ve Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.
30. dakika: Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan R. Ghezzal, skoru eşitledi.
36. dakika: Beşiktaş'ta Welinton, Serdar Dursun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
80. dakika: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın kafa vuruşunu kaleci Altay Bayındır çıkardı.
88. dakika: Beşiktaş'ta Nkoudu sarı kart gördü.
92. dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart gördü.
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