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Sezonun son derbisinde Beşiktaş da, Fenerbahçe de fırsat tepti

Sezonun son derbisinde Beşiktaş da, Fenerbahçe de fırsat tepti

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta karşılaştı.

Fenerbahçe 6. dakikada Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Michy Batshuayi penaltıdan yararlanamadı. Beşiktaş 31. dakikada Rachid Ghezzal'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. 

Karşılaşmada 5'i Beşiktaş'tan, 3'ü Fenerbahçe'den toplam 8 oyuncu sarı kart gördü. 

Bu sonuçla Fenerbahçe 68 puanla 2. sırada yer alırken Beşiktaş 54 puanla 7. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakika: F. Novak'ın attığı gol ile Fenerbahçe Beşiktaş karşısında öne geçti. 

7. dakika: Beşiktaş, penaltı kazandı. 

9. dakika: M. Batshuyaı, penaltıdan yararlanamadı. 

29. dakika: Beşiktaş'tan Josef De Souza ve Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci sarı kart gördü. 

30. dakika: Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan R. Ghezzal, skoru eşitledi. 

36. dakika: Beşiktaş'ta Welinton, Serdar Dursun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 

İlk yarı bu skorla sona erdi. 

80. dakika: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın kafa vuruşunu kaleci Altay Bayındır çıkardı. 

88. dakika: Beşiktaş'ta Nkoudu sarı kart gördü.

92. dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart gördü.

 

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe fenerbahçe beşiktaş derbi
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