Sivasspor - Galatasaray: 2-1

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan kritik maçta Sivasspor 16.dakikada N’Dinga’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına galip giren ev sahibi ikinci yarıda da Galatasaray’ı bir hayli zorladı. 57.dakikada Denayer’in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahele sonrası penaltı kazanan Sivasspor 58’de Kone ile farkı 2’ye çıkardı.

Galatasaray’da sonradan oyuna giren Eren Derdiyok 79’da takımının tek golünü atarak skoru belirledi. Bu sonucun ardından 41 paunda kalan Galatasaray ligde ikinci sırada kaldı. 2 hafta sonra kazanan Sivasspor ise puanını 30’a yükseltti.

Sivasspor 2 - 1 Galatasaray / Maç devam ediyor