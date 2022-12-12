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Süper Lig devleri talip olmuştu! Onur Bulut imzayı attı

Süper Lig devleri talip olmuştu! Onur Bulut imzayı attı
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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Kayserispor'un yıldız futbolcusu Onur Bulut, sözleşmesini uzattı.

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu Kayserispor'un yıldızı Onur Bulut sürpriz bir karar verdi. Yukatel Kayserispor'daki performasıyla A Milli Takım 'a yükselen 28 yaşındaki futbolcu kısa sürede transferin gözdesi haline gelmişti.

İsmi özellikle Süper Lig devleriyle anılan Onur için kulübü Kayserispor devreye girdi.

TRTSpor'un haberine göre Kayserispor, ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. 

Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.

Etiketler Kayserispor süper lig beşiktaş galatasaray trabzonspor onur bulut sözleşme
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