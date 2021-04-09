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Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın hakemleri:

10 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 NİSAN PAZAR

13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 NİSAN PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

Etiketler hakem 34. hafta hakemler 34. hafta hakemleri
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