  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Süper Lig'de bir ilk! Maçı tribünde jakuzide izleyecekler

Süper Lig'de bir ilk! Maçı tribünde jakuzide izleyecekler

Süper Lig'de bir ilk! Maçı tribünde jakuzide izleyecekler

Eskişehir'de oynayan Konyaspor, Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlanırken stadın loca kısmında jakuzilerin de olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir süredir sahasında yaptığı bakım onarım çalışmaları nedeniyle, maçlarını Eskişehir'de oynuyordu. Yenileme çalışmalarında sona gelen Konyaspor ekibi evine dönmeye hazırlanırken, Yenileme çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalardan paylaşılan kareler gündem oldu.

Yenileme çalışmalarından kareler paylaşan Konyaspor’da loca kısmında jakuzinin de bulunması dikkat çekti.

ÜMRANİYESPOR MAÇI KONYA'DA OYNANACAK

Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç öncesinde stad locasından paylaşılan görüntü ise taraftarları mest etti.

 

 

Etiketler Atiker Konyaspor süper lig jakuzi keyif maç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC ''sonuçları henüz yayınlanmayan" anket sonuçlarını açıkladı
Üniversitede öğrencinin yemek ücretlerine %175 zam!
SGK’dan milyonlarca kişiye ''sıfır faizli kredi'' desteği
13 yaşındaki Suriyeli çocuk doğum yaptı
Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraf! Tepkisi çok sert oldu
Ev sahibinden helallik isteyen itfaiye erine şoke eden cevap!
Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı!
Adıyaman'da orman yangını