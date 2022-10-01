Süper Lig'de bir ilk! Maçı tribünde jakuzide izleyecekler

Eskişehir'de oynayan Konyaspor, Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hibrit çim serme işlemleri tamamlanırken stadın loca kısmında jakuzilerin de olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir süredir sahasında yaptığı bakım onarım çalışmaları nedeniyle, maçlarını Eskişehir'de oynuyordu. Yenileme çalışmalarında sona gelen Konyaspor ekibi evine dönmeye hazırlanırken, Yenileme çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalardan paylaşılan kareler gündem oldu. Yenileme çalışmalarından kareler paylaşan Konyaspor’da loca kısmında jakuzinin de bulunması dikkat çekti. ÜMRANİYESPOR MAÇI KONYA'DA OYNANACAK Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç öncesinde stad locasından paylaşılan görüntü ise taraftarları mest etti.