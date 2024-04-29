Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı
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Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından 16 Ocak 2024 tarihinde daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic'ı takımın başına getirdi. Yeşil-beyazlı ekibin ateş hattından kurtulamaması üzerine kulüp yönetimi, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırmaya karar verdi.
Yeşil- beyazlı ekibi sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'nın yönetmesi bekleniyor.
DHA
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