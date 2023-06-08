Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 31. dakikada Thuram kaydetti.

Bodrumspor'un tek golünü ise 38. dakikada Hasan Hatipoğlu (kendi kalesine) attı.

Bodrumspor, Süleyman Özdamar'ın 62. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde 10 kişi mücadele etti.

Bu sonucun ardından 1950 yılında kurulan Pendikspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Spor Toto 1. Lig'de daha önce sezonu şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor ve 2. sıradaki Çaykur Rizespor, Süper Lig'e çıkma hakkı kazanan takımlar olmuştu.