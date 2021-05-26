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Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

Nefes kesen TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay, Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi.

İZMİR, SÜPER LİG'DE 2 TAKIMLA TEMSİL EDİLECEK
Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Göztepe ile beraber İzmir'i Süper Lig'de temsil etmeyi hak eden ikinci takım olacak olan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig biletini kaptı.

Etiketler süper lig takım son takım altay
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