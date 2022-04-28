Süper Lig'te haftanın programı açıklandı; Beşiktaş - Fenerbahçe maçı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 36. hafta programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de kozlarını paylaşacağı dev derbinin tarihi de açıklandı.

Buna göre Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Bugün:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)