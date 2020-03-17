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  5. 17 Mart 2020 19:21

TFF Başkan Vekili Servet Yarımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, korona virüsü salgını nedeniyle UEFA ile yapılan toplantı hakkında açıklama yaptı.

TFF Başkan Vekili Servet Yarımcı'dan Fatih Terim'e cevap!
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TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in:

“Çarşamba diyorlar ki seyircili oynayacağız, akşam seyircisiz deniyor. Söz konusu olamaz diyor bir başkan yardımcısı. Söz konusu olamazsa sen niye UEFA toplantısına gitmiyorsun?” açıklamasına yanıt verdi.

YARDIMCI’DAN TERİM’E: ONU BİLECEK KADAR AKLIM VE TECRÜBEM VAR

Yardımcı, "Açık konuşmamakla birlikte kastettiği başkan vekili benim. Kendisi müsaade etsin, bir UEFA yönetim kurulu üyesi olarak, toplantılarımızı telekonferans yöntemiyle mi yoksa buluşarak mı yaparız onu bilecek kadar hem tecrübem var hem de aklım var" dedi.

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