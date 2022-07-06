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TFF başkanı açıkladı; yabancı sınırı yeniden değişiyor!

TFF başkanı açıkladı; yabancı sınırı yeniden değişiyor!

TFF Başkanı Büyükekşi, "Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV 100'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Büyükekşi, "Hakem atamalarında insan insiyatifini en aza indireceğiz. Yapay zeka kullanacağız. VAR hakemi ile saha içi hakemini ayıracağız. VAR hakemleri maç yönetmeyecek" dedi.

Büyükeşki yabancı kuralını bir sonraki sezon için yeniden değerlendirebileceklerinini söyledi.

"Biz mevcut sistemi bir yıl uzattık. Önemli olan doğruyu bulmak. Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz."

Büyükekşi genel kurulda yaptığı çağrı sonrası tüm kurulların istifasını sunduğunu, yeni kurulları hafta sonuna kadar açıklamayı planladıklarını söyledi.

Etiketler Mehmet Büyükekşi tff yabancı futbolcu yabancı kuralı
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