Trabzonspor Burak Yılmaz'ı yarın açıklayacak

Trabzonspor Burak Yılmaz için artık gün sayıyor. Bu transferin resmi olarak yarın duyurulması bekleniyor. Bordo Mavililer geçen hafta milli futbolcu ve temsilcileriyle biraraya gelmiş ve anlaşma sağlamıştı. Yapılan anlaşmaya göre golcü oyuncunun sözleşme süresi 3+1 yıl olacak. Burak Yılmaz her yıl için 3 milyon Euro net kazanacak. Trabzonspor, Burak'ın kulübü Beijing Guoan'la anlaşmak için bütün şartları zorluyor. Çin kulübü transfer bedeli olarak 3.5 milyon Euro istiyor. Bordo Mavililer ise Çin temsilcisine 3 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklifin içerisinde sezon boyunca elde edilecek derecelere göre ekstra ödemeler de yer alıyor. Çin kulübünün giderek yumuşadığı gelen bilgiler arasında.

TRABZONSPOR'UN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK

Bordo -Mavili kulübün yarın Burak Yılmaz'ı açıklaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, "Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladım. Trabzonspor'da geçirdiğim günleri hiçbir zaman unutamadım. Eğer bugün Burak olduysam bunda Trabzonspor'da gösterdiğim performansın çok büyük rolü var. Kendime güveniyorum. Döndüğüm takdirde çok başarılı bir performans göstererek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" dedi.

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