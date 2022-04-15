Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı!
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Lucas Biglia ve Vitor Hugo'nun karşılıklı golleriyle mücadele berabere bitti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük karşısında Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius 11'ini tercih etti. Ancak maçın ilk dakikasında sakatlanan Hüseyin Türkmen yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ise Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Levent Mercan, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic 11'ini sahaya sürdü.
Konuk ekip karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim taraftı.İlk yarının sonlarına doğru ataklarını artıran Karagümrük 45'te ceza saha çizgisinin hemen dışından serbest vuruş kazandı. İtalyan futbolcu Biglia muhteşem bir vuruşla takımını öne geçirdi.
İkinci yarıda Trabzonspor'un ataklarına katılan Vitor Hugo ise Denswill'in ortasında düzgün vuruşla skora denge getirdi.
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