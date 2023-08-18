  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 3 ve 4. hafta programlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." denildi.

Süper Lig’de 3. hafta programı:

25 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

26 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Sivasspor - Antalyaspor
21.45 İstanbulspor - Galatasaray

27 Ağustos Pazar
19.15 Kayserispor - Samsunspor
19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü
21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor
21.45 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

28 Ağustos Pazartesi
21.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

Süper Lig’de 4. hafta program:

1 Eylül Cuma
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

2 Eylül Cumartesi
19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor
19.15 RAMS Başakşehir - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Kayserispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

3 Eylül Pazar
19.15 Samsunspor - İstanbulspor
19.15 Beşiktaş - Sivasspor
21.45 Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 Ankaragücü - Fenerbahçe

Etiketler Trendyol Süper Lig tff süper lig programı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yalanlama
İYİ Parti'de çarpıcı kulis: ''Genel başkan olamazsam yeni parti kurarım''
İletişim Başkanlığı'ndan Türk gemisine baskınla ilgili eleştirilere yanıt
Evinin balkonunda çıplak halde twerk yaptı
En beğenilen siyasetçi anketi açıklandı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatile harcadığı para şoke etti
Fatih Portakal Eylül'ü işaret etti: Zam gelmemesi mümkün değil
Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil! 750 bin TL altında iki model kaldı
Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi uçtu