Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 3 ve 4. hafta programlarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." denildi.
Süper Lig’de 3. hafta programı:
25 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
26 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Sivasspor - Antalyaspor
21.45 İstanbulspor - Galatasaray
27 Ağustos Pazar
19.15 Kayserispor - Samsunspor
19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü
21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor
21.45 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
28 Ağustos Pazartesi
21.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
Süper Lig’de 4. hafta program:
1 Eylül Cuma
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
2 Eylül Cumartesi
19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor
19.15 RAMS Başakşehir - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Kayserispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray
3 Eylül Pazar
19.15 Samsunspor - İstanbulspor
19.15 Beşiktaş - Sivasspor
21.45 Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 Ankaragücü - Fenerbahçe
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