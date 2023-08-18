Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 3 ve 4. hafta programlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." denildi.

Süper Lig’de 3. hafta programı:



25 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

26 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor

19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

21.45 Sivasspor - Antalyaspor

21.45 İstanbulspor - Galatasaray

27 Ağustos Pazar

19.15 Kayserispor - Samsunspor

19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü

21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor

21.45 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

28 Ağustos Pazartesi

21.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

Süper Lig’de 4. hafta program:



1 Eylül Cuma

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

2 Eylül Cumartesi

19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor

19.15 RAMS Başakşehir - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Kayserispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

3 Eylül Pazar

19.15 Samsunspor - İstanbulspor

19.15 Beşiktaş - Sivasspor

21.45 Hatayspor - Adana Demirspor

21.45 Ankaragücü - Fenerbahçe