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  5. Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi!

Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi!

Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi!
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Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Bu açıklamaya göre Süper Lig'de uygulanan Passolig E-bilet uygulamasının dönemi sona ermiş oldu. 

Gelecek sezon kulüpler anlaşmalı olduğu firmalarla geliştirilen yerel uygulamalar üzerinden maç bileti satışlarını gerçekleştirecek.

SATIŞ VE DAĞITIMI KULÜPLER TARAFINDAN YAPILACAK

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

 

Etiketler Passolig E-bilet "Passolig" e-bilet e-bilet satışı
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