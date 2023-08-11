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Türkiye'nin UEFA sıralamasında yıllar sonra bir ilk

Türkiye'nin UEFA sıralamasında yıllar sonra bir ilk
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un oynadıkları müsabakaların hepsinden galip ayrılmaları ülke puanı sıralamasında 4 yıllar sonra Türkiye'yi 2 basamak birden yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, ilk maçta Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan ekiplerimizden Fenerbahçe'nin Maribor'u 3-1, Beşiktaş'ın Neftçi'yi 3-1 ve Adana Demirspor'un Osijek'i 5-1 mağlup etmesinin ardından ülke puanı sıralamasında adeta atağa kalktık.

Ekiplerimizin Avrupa macerasından önce 12. sırada bulunan Türkiye son maçların ardından ülke puanı sıralamasında 2 basamak birden yükseldi ve gelecek sezonlar için kritik bir konumda yer aldı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İSVEÇ - 20,875

POLONYA - 21,250

HIRVATİSTAN - 21,525

YUNANİSTAN - 21,725

ÇEKYA - 23,550

DANİMARKA- 24,200

İSRAİL- 24,625

UKRAYNA- 25.000

NORVEÇ- 25,250

SIRBİSTAN - 27.175

İSVİÇRE - 28,475

AVUSTURYA - 29,300

TÜRKİYE - 29,350

İSKOÇYA - 31,050

BELÇİKA - 35,600

PORTEKİZ - 47,149

FRANSA - 51.914

HOLLANDA - 53,000

ALMANYA - 69,552

İTALYA - 71,569

İSPANYA - 75,927

İNGİLTERE - 88,928

Etiketler UEFA sıralaması UEFA UEFA ülkeler sıralaması Türkiye
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