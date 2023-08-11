Türkiye'nin UEFA sıralamasında yıllar sonra bir ilk
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un oynadıkları müsabakaların hepsinden galip ayrılmaları ülke puanı sıralamasında 4 yıllar sonra Türkiye'yi 2 basamak birden yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, ilk maçta Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan ekiplerimizden Fenerbahçe'nin Maribor'u 3-1, Beşiktaş'ın Neftçi'yi 3-1 ve Adana Demirspor'un Osijek'i 5-1 mağlup etmesinin ardından ülke puanı sıralamasında adeta atağa kalktık.
Ekiplerimizin Avrupa macerasından önce 12. sırada bulunan Türkiye son maçların ardından ülke puanı sıralamasında 2 basamak birden yükseldi ve gelecek sezonlar için kritik bir konumda yer aldı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İSVEÇ - 20,875
POLONYA - 21,250
HIRVATİSTAN - 21,525
YUNANİSTAN - 21,725
ÇEKYA - 23,550
DANİMARKA- 24,200
İSRAİL- 24,625
UKRAYNA- 25.000
NORVEÇ- 25,250
SIRBİSTAN - 27.175
İSVİÇRE - 28,475
AVUSTURYA - 29,300
TÜRKİYE - 29,350
İSKOÇYA - 31,050
BELÇİKA - 35,600
PORTEKİZ - 47,149
FRANSA - 51.914
HOLLANDA - 53,000
ALMANYA - 69,552
İTALYA - 71,569
İSPANYA - 75,927
İNGİLTERE - 88,928
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