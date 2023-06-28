  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Ünlü iş insanı açıkladı: ''Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim''

Ünlü iş insanı açıkladı: ''Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim''

Ünlü iş insanı açıkladı: ''Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim''
Güncelleme:

Ünlü iş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe'ye şu ana dek 500 milyon dolarlık sponsorluk yardımında bulunduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde işaret ettiği Ünlü iş insanı ve Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker, katıldığı bir Youtube kanalında Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Ülker, YouTube üzerinde yayın yapan Kafa TV'nin konuğu olarak sarı-lacivertli takıma bugüne kadar 500 milyon dolarlık sponsorluk yardımında bulunduğunu açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKANA İHTİYACI YOK"
Forbes tarafından Türkiye’nin en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Murat Ülker, Fenerbahçe başkanlık adaylığı için de konuştu.

Murat Ülker, başkanlık için aday olup olmayacağı yönündeki soruya Fenerbahçe’nin şu an başkan aramadığını söyledi.

Bilindiği üzere Murat Ülker, Fenerbahçe’nin basketbol salonu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu yaptırarak Fenerbahçe’ye hibe etmişti

Etiketler Fenerbahçe murat ülker ülker fenerbahçe para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu
Kurbanlığın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam
Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı
Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Döviz ve KKM hesapları için yeni karar
Tüm çalışanların vergi dilimi değişiyor
Ünlü oyuncudan çırılçıplak olduğu sahneler için dikkat çeken açıklama
1999-2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik müjdesi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altın ve dolar için uyardı