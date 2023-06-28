Ünlü iş insanı açıkladı: ''Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim''

Ünlü iş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe'ye şu ana dek 500 milyon dolarlık sponsorluk yardımında bulunduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde işaret ettiği Ünlü iş insanı ve Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker, katıldığı bir Youtube kanalında Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Ülker, YouTube üzerinde yayın yapan Kafa TV'nin konuğu olarak sarı-lacivertli takıma bugüne kadar 500 milyon dolarlık sponsorluk yardımında bulunduğunu açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKANA İHTİYACI YOK"

Forbes tarafından Türkiye’nin en zengin ikinci insanı olarak gösterilen Murat Ülker, Fenerbahçe başkanlık adaylığı için de konuştu.

Murat Ülker, başkanlık için aday olup olmayacağı yönündeki soruya Fenerbahçe’nin şu an başkan aramadığını söyledi.

Bilindiği üzere Murat Ülker, Fenerbahçe’nin basketbol salonu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu yaptırarak Fenerbahçe’ye hibe etmişti