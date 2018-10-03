Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Türk futbolunun en renkli teknik direktörlerinden biri olan ve adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural özel açıklamalar yaptı.

'4 EKİM'DE TÜRKİYE'YE GELECEĞİM'

Nasip olursa 4 Ekim’de Türkiye’ye geleceğim. Milli maç arası var. Hoca değişimleri başlıyor. Ortalık epey karışık görünüyor. Kasımpaşa 3 puan geride. Kemal Özdeş’in ayrılması başka sebeplerden ötürü oldu diye düşünüyorum. Daha önce de bir ayrılık olmuştu ve benimle görüşmüşlerdi. Turgay Ciner ile aralarında fikir çatışmaları vardı. Fikir ayrılıkları olduğunu düşünüyorum. Hoca ayrılmak istemiş diye bir şey duydum. Eğer böyle olduysa pek şık olmadı. Antrenör gidişi Türkiye’de genelde sonuçla ilgili olur. Göztepe’de Bayram Bektaş da belki gidecekti. Sivasspor’da da Tamer Tuna rahat değil.

'KASIMPAŞA'DAN DAHA ÖNCE TEKLİF ALDIM'

Bir hocayı bilerek, tanıyarak almanız gerek. Ayrıca her şeyin sadece teknik adama dayalı olmadığını düşünmek gerek. Kasımpaşa’da da oyuncular hocaya bağlılar. Kasımpaşa bir şirket. Orada işler farklı oluyor. Mustafa Denizli’ye de hayırlı olsun. Bazen değişimler olabiliyor. Beni bu sene aramadılar.

ERZURUMSPOR'DAN TEKLİF ALMIŞ MIYDI?

Erzurumspor’dan bir teklif geldi. “Hamza Hoca ile görüştük olmadı” dediler. Mehmet Özdilek şimdi göreve geldi. O da artık deneyimli hocalar arasında. Başarılı olacağına inandığımız bir kardeşimiz. Erzurumspor ile görüştüğümüz dönemde kulübün sıkıntılarının olduğunu, şampiyonluk primlerinin ödenmediğini duymuştum. Ödemeler yapılmazsa sıkıntılar elbette olabilir. Umarım sıkıntı yaşamazlar.

'FREY FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU DEĞİL'

Erzurumspor, Frey ile görüştük diyorsa doğrudur. Webo’yu Kasımpaşa’ya alacaktık. 650 bin Euro’ya geliyordu. Başka bir takıma gitti. Daha yüksek paraya gitti. Bu rakamlar neden büyüyor? Arada birileri mi var diye düşünüyorsun. Frey’i başarılı bulmuyorum. Doğru bir seçim olmadığını düşünüyorum. Frey, Fenerbahçe’nin oyuncusu değil.

'SOLDADO'NUN FENERBAHÇE'YE KAZANDIRILMASI GEREK'

Soldado’nun aldığı rakamlar yüksek. Gitmesi beklendi. Soldado bir yere gidecekti, gidemedi. Ama bundan sonra yanlıştan dönülmeli. Soldado’nun takıma kazandırılması gerek. Fenerbahçe gol atmakta sıkıntı yaşıyor. Topla çok oynuyor ama Valbuena da bu takımda neden kullanılmaz anlayamıyorum. Nasıl oynaması gerektiğini anlatırsanız, bu anlamayacak bir adam mı?

VALBUENA YORUMU

Futbolda herkesin oynadığı bir pozisyon var. Futbol sadece hücum değildir. Valbuena’yı Aykut Kocaman çok isteyerek almıştı. Lyon ile Beşiktaş’a karşı oynamıştı ve çok keyif almıştım. Oyunu çözen bir adamdı. Oradaki disiplinle burada oynayamadı. Valbuena’yı iyi duruma getirecek kişi de teknik direktördür. Ama olmayacaksa neden yollamadınız? Oyuncunun bir karakteri vardır. Ceza vermekle de düzeltemiyorsunuz. Batuhan Karadeniz örneği var. Bir türlü değiştiremiyorsunuz. O zaman kusura bakma diyeceksin.

'FENERBAHÇELİLER PANİĞE KAPILMASIN'

Fenerbahçe’nin kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. İki kalecisi de milli takım görmüş durumda. Sağ bek, sol bek milli takımda. Stoperleri, orta sahası, ön taraftaki oyuncuları… Herkes milli takımın oyuncusu. Valbuena da iyi bir oyuncu. Benzia da topla iyi ilişkilere sahip ama oyunda çok etkili değil. Toparlanacaktır. Alper de milli takım seviyesinde bir oyuncu. Fakat; Fenerbahçe bir takım gibi oynamıyor. Bu takım, takım gibi oynayamazsa kaybediyor. Oyuncuya dayalı oynayınca da yeterli olmuyor. Fenerbahçeliler paniğe kapılmasın. Toparlanacaktır.

'ÖNCE COMOLLİ'YE SORARIM, BAŞKANA KİMSE KIZMASIN'

Türkiye, şartlara uymuyor. Kendisi şartları uydurmaya çalışıyor. 33 yıldır bu alemin içindeyim. Şartlara uydurmaya çok uğraştık. Olmuyor. Neden olmuyor? Yönetme zihniyetinden kaynaklanıyor. Herkes başlangıçta soyunma odasına inmeyeceğim diyor ama işler kötü gidince iniyorlar. Sayın Ali Koç’un da tribüne gitmesini doğru bulmuyorum. Tribün de, ”Ben güçlüyüm kardeşim” diyor. Comolli’ye güvenildi. Getirdiği oyuncular ortada. Comolli’ye sorarım. Başkan Ali Koç’a kızamazsın. Adam güvenmiş ve bir profesyoneli getirmiş. Önce Comolli’ye sormak gerek.

'BİZ AVRUPALI OLAMAYIZ'

Fenerbahçe’nin değişimi yanlış değildi. Sportif Direktör olarak getirilen arkadaşlara yöneticiler bir şey sormaz. “Gel buraya. Hocayı sen seçtin. Oyuncular da öyle. Neden başarısızsın?” diye sorarlar. Sonra bir karar alırlar. Gönderirler ya da devam ederler. Biz Avrupalı olamayız. Türkiye, kendisine özgü bir ülke. Bu işin sosyolojik boyutu da var.

'AYKUT KOCAMAN'IN TAKIMIN TRİBÜNE HİTAP ETMEDİ'

Fenerbahçe taraftarları olan insanlar nasıl bir takımdan mutlu oluyor? Bunu bilmeniz gerek. Tribünlerin de kabul etmesi gerek. Fenerbahçe, “Ben önde oynayacağım, pozisyon bulacağım diyor. Ben Fenerbahçe’yim ve herkesi yenerim” diye düşünmeli. Aykut Kocaman bu takımı ikinci yaptı diye tefe koydular. Gol atıyordu o takım. Fakat; tribüne hitap etmedi. Elindeki potansiyel buysa suçlayamazsın. Yorumcular da, ”Aykut Kocaman’a haksızlık ettik” diyorlar.

'GÖREVE GETİRİN BİR GÖRÜN'

Sosyal medyada TT olmuşuz yine. Fenerbahçe’de bir popülarite bekleniyor, güncel başarı bekleniyor. Ersun Yanal takımı şampiyon yapmış, yeniden yapabilir mi diye düşünüyorlar. Aziz Yıldırım da antrenör yapmadı ben yaptım diyordu. Ben her zaman talibim. Göreve getirin bir görün. Fenerbahçe taraftarlarının istediği gibi futbol oynatırım. Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar. Ama böyle bir tercih yapılırsa ne olur? Fenerbahçe bu ülkede bir lokomotif. Başakşehir de Avrupa’ya gidince eleniyor. Akhisar, Türkiye Kupası’nı alıyor, Krasnodar’a kaybediyor. Bana görev verilirse yaparım. Türkiye’ye ne katarsa İstanbul takımları bir şeyler katar.



'EĞER FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE BEN HAZIRIM'

Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım. Daha önce tribünü orgazm ettiririm demiştim. Söylüyorum. Kendimizi sürekli geliştiren bir insanız. İnsanlarla ilişkimiz vardır. Hiçbir taraftar kitlesiyle sorunum olmadı. Kendi kendini anlatmak hoş bir şey değil. Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım.

'FENERBAHÇELİLER ALİ KOÇ'A SAHİP ÇIKSIN'

Ali Koç ile eskiye dayanan bir dostluğumuz vardır. Bir gün benle tanışmak istemişti. O zaman sohbet etmiştik. “Hocam bir idealim var. Fenerbahçe’ye başkan olmak” demişti. Bu idealini bana söylemişti. Bu insanın içinde olacak. Böyle bir başlangıçla başlamış olması hoş bir şey değil. TFF de EURO 2024 için Ali Koç’u götürdü. Uzlaşmacı bir tavrı var. Böyle bir insana yazık olur. Fenerbahçeliler Ali Koç’a sahip çıksın. O da doğru ve yanlışlarını tespit edecektir ve çözüm üretecektir. Gerekli imkanlarınız varsa sorunları çözebilirsiniz. (AJANSSPOR)



