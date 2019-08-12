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  5. 12 Ağustos 2019 22:47

Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı.

Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere İkinci Futbol Ligi takımlarından Reading'in formasını giyen 26 yaşındaki Barrow ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, önemli bir transfer yaptıklarını ve bundan sonra iki futbolcuyu daha renklerine bağlamak istediklerini belirtti.

Her iki kanatta da görev yapan Barrow, daha önce Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında da forma giydi.

Yukatel Denizlispor , Modou Secka Barrow
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