Süper Kupa finali Fırat Aydınus'un

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017 mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş A.Ş. ile 2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017'yi Fırat Aydınus yönetecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak."