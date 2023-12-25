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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Fırat Aydınus'un iddiası doğru çıktı

Eski hakem Fırat Aydunus, Süper Kupa maçın hakemini önceden duyurmuştu. Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söylemişti.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray süper kupa hakem Abdulkadir Bitigen
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