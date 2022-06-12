Süper Lig'de bomba patladı: Andrea Pirlo Fatih Karagümrük'te!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo oldu.
İtalyan teknik adam en son Serie A ekiplerinden Juventus'u çalıştırmıştı.
43 yaşındaki teknik adam, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre anlaşmanın 1 yıllık olduğu duyuruldu.
14 Haziran'da ise bir basın toplantısı gerçekleştirileceği açıklandı.
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