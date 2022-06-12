Süper Lig'de bomba patladı: Andrea Pirlo Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo oldu.

İtalyan teknik adam en son Serie A ekiplerinden Juventus'u çalıştırmıştı.

43 yaşındaki teknik adam, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre anlaşmanın 1 yıllık olduğu duyuruldu.

14 Haziran'da ise bir basın toplantısı gerçekleştirileceği açıklandı.