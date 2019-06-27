Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü.

COMOLLI AÇIKLADI: EVET GÖRÜŞTÜM ANCAK...

Konu ile alakalı beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Damien Comolli, Gomis'le yaptığı görüşmenin transfer görüşmesi olmadığını söyledi ve "Gomis benim arkadaşım. İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem" ifadelerini kullandı.

İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı. Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.

