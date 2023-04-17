Süper Lig'te haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 30.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'de 30.hafta hakemleri şöyle:
CUMA
Başakşehir-Beşiktaş | Cüneyt Çakır
CUMARTESİ
Sivasspor-Fatih Karagümrük | Halil Umut Meler
Rizespor-Hatayspor | Suat Arslanboğa
Alanyaspor-Antalyaspor | Sarper Barış Saka
Kayserispor-Galatasaray | Halis Özkahya
PAZAR
Ankaragücü-Göztepe | Hüseyin Göçek
BB. Erzurumspor-Trabzonspor | Ali Palabıyık
Gaziantep FK-Denizlispor | Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Gençlerbirliği | Abdulkadir Bitigen
PAZARTESİ
Kasımpaşa-Konyaspor | Volkan Bayarslan
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