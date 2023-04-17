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Süper Lig'te haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'te haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cuma günü oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'de 30.hafta hakemleri şöyle:

CUMA

Başakşehir-Beşiktaş | Cüneyt Çakır

CUMARTESİ

Sivasspor-Fatih Karagümrük | Halil Umut Meler

Rizespor-Hatayspor | Suat Arslanboğa

Alanyaspor-Antalyaspor | Sarper Barış Saka

Kayserispor-Galatasaray | Halis Özkahya

PAZAR

Ankaragücü-Göztepe | Hüseyin Göçek

BB. Erzurumspor-Trabzonspor | Ali Palabıyık

Gaziantep FK-Denizlispor | Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Gençlerbirliği | Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ

Kasımpaşa-Konyaspor | Volkan Bayarslan

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Etiketler haftanın hakemleri 30'uncu haftanın hakemleri Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi
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