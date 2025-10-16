Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Galatasaraylı eski yönetici Cem Kınay Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in yeni adresini canlı yayında açıkladı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, Radyospor'da katıldığı canlı yayında son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yeni adresiyle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı" diyen Cem Kınay "Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Al-Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak." ifadelerini kullandı.

 

