İşte TFF 1. Lig'de son durum...

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan iki takım oldu. Play-Off ve düşme potasında ise heyecan dorukta. İşte TFF 1. Lig 33. hafta sonuçlar, puan durumu ve 34. hafta maç programı...
TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Alınan sonuçların ardından Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e yükselen ilk iki ekip oldu. 3. Takım ise Play-Off'a kalan takımlardan biri olacak. Düşme potası ise alev alev. İşte TFF 1. Lig 33. hafta sonuçlar, puan durumu ve 34. hafta maç programı...
TFF 1. Lig 33. hafta sonuçları
Ümraniyespor 1-2 Altınordu
Göztepe 4-1 Samsunspor
Yeni Malatya 1-1 Boluspor
Adana Demir 1-1 Sivasspor
Manisaspor 2-0 Şanlıurfaspor
Elazığspor 5-1 Balıkesirspor
Eskişehirspor 2-2 Gaizantep BŞB
Giresunspor 1-0 Denizlispor
Bandırmaspor 3-0 Mersin İdmanyurdu
TFF 1. Lig 33. hafta puan durumu
Takım O G B M A Y P
1.Y.Malatya 33 18 7 8 47 36 61
2.Sivas 33 16 11 6 47 27 59
3.Eskişehir 33 16 11 6 62 41 56
4.Giresun 33 15 8 10 39 32 53
5.Göztepe 33 15 7 11 54 50 52
6.Bolu 33 15 6 12 52 53 51
7.Altınordu 33 13 11 9 42 37 50
8.Ümraniye 33 12 12 9 41 35 48
9.Elazığ 33 12 11 10 42 33 41
10.Balıkesir 33 9 12 12 53 47 39
11.Denizli 33 11 9 13 45 44 39
12.Manisa 33 11 9 13 47 49 39
13.Adana Demir 33 8 14 11 45 49 35
14.Samsun 33 9 8 16 27 46 35
15.Bandırma 33 9 7 17 43 52 34
16.B.B.Gaziantep 33 8 10 15 35 45 34
17.Şanlıurfa 33 8 9 16 36 45 33
18.Mersin İ.Y. 33 6 10 17 33 69 25
NOT: Eskişehir, Denizli, Adana Demir, Manisaspor ve Mersin
İdmanyurdu’nun 3’er, Elazığspor’un ise 6 puanı silinmiştir.
TFF 1. Lig 34. hafta programı
20 Mayıs Cumartesi 18.30
Altınordu-Eskişehir
Balıkesir-Ümraniye
Boluspor-Manisa
Gaziantep Bld.-Giresun
Denizlispor-Göztepe
Mersin-Adana Demir
Samsun-Bandırma
Sivasspor-Y.Malatya
Şanlıufra-Elazığspor
Not: TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarının tamanı ayne saatte başlayacak ve dönüşümlü olarak TRTSPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.