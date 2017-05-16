İşte TFF 1. Lig'de son durum...

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan iki takım oldu. Play-Off ve düşme potasında ise heyecan dorukta. İşte TFF 1. Lig 33. hafta sonuçlar, puan durumu ve 34. hafta maç programı...

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Alınan sonuçların ardından Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e yükselen ilk iki ekip oldu. 3. Takım ise Play-Off'a kalan takımlardan biri olacak. Düşme potası ise alev alev. İşte TFF 1. Lig 33. hafta sonuçlar, puan durumu ve 34. hafta maç programı...

TFF 1. Lig 33. hafta sonuçları

Ümraniyespor 1-2 Altınordu

Göztepe 4-1 Samsunspor

Yeni Malatya 1-1 Boluspor

Adana Demir 1-1 Sivasspor

Manisaspor 2-0 Şanlıurfaspor

Elazığspor 5-1 Balıkesirspor

Eskişehirspor 2-2 Gaizantep BŞB

Giresunspor 1-0 Denizlispor

Bandırmaspor 3-0 Mersin İdmanyurdu

TFF 1. Lig 33. hafta puan durumu

Takım O G B M A Y P

1.Y.Malatya 33 18 7 8 47 36 61

2.Sivas 33 16 11 6 47 27 59

3.Eskişehir 33 16 11 6 62 41 56

4.Giresun 33 15 8 10 39 32 53

5.Göztepe 33 15 7 11 54 50 52

6.Bolu 33 15 6 12 52 53 51

7.Altınordu 33 13 11 9 42 37 50

8.Ümraniye 33 12 12 9 41 35 48

9.Elazığ 33 12 11 10 42 33 41

10.Balıkesir 33 9 12 12 53 47 39

11.Denizli 33 11 9 13 45 44 39

12.Manisa 33 11 9 13 47 49 39

13.Adana Demir 33 8 14 11 45 49 35

14.Samsun 33 9 8 16 27 46 35

15.Bandırma 33 9 7 17 43 52 34

16.B.B.Gaziantep 33 8 10 15 35 45 34

17.Şanlıurfa 33 8 9 16 36 45 33

18.Mersin İ.Y. 33 6 10 17 33 69 25

NOT: Eskişehir, Denizli, Adana Demir, Manisaspor ve Mersin

İdmanyurdu’nun 3’er, Elazığspor’un ise 6 puanı silinmiştir.

TFF 1. Lig 34. hafta programı

20 Mayıs Cumartesi 18.30

Altınordu-Eskişehir

Balıkesir-Ümraniye

Boluspor-Manisa

Gaziantep Bld.-Giresun

Denizlispor-Göztepe

Mersin-Adana Demir

Samsun-Bandırma

Sivasspor-Y.Malatya

Şanlıufra-Elazığspor

Not: TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarının tamanı ayne saatte başlayacak ve dönüşümlü olarak TRTSPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.