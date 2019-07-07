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  5. 07 Temmuz 2019 19:46

Numan Çürüksu Giresunspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip savunma oyuncusu Numan Çürüksü'yu kadrosuna kattı.

Numan Çürüksu Giresunspor'da
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Giresunspor, Menajeri Burak Denizli ile birlikte şehre gelen ve Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ile görüşmede bulunan deneyimli savunma oyuncusu Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Futbol hayatına Trabzon Erdoğduspor’da başlayan 34 yaşındaki deneyimli stoper, Sürmenespor’da profesyonel olduktan sonra sırasıyla; Ofspor, Orduspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını gidi. Çürüksu, 5 sezondur Osmanlıspor formasını giyiyordu.

İmza töreninin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Sacit Ali Eren, “Anlaşmamız şimdiden her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” dedi. (İHA)

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