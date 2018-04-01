Tarihi fark ! 8-1 yenildiler ve küme düştüler...

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'u konuk etti.

Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından sahada futbol değil, protesto vardı. Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Grandmedical Manisasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam'ın çaldığı ilk düdüğün ardından hareket etmedi.

Manisasporlu futbolcuların yaklaşık 1 dakika süren hareketsiz protestosu, tribünlerden de destek gördü. Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmişti.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Elazığspor 8-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un gollerini 7. ve 90. dakikalarda Tom, 15, 60 ve 87. dakikalarda Muhammed İldiz, 51'de Mehmet Yiğit, 72'de Lamine Diarra ve 78'de Sezgin Coşkun kaydetti. Manisaspor'un tek golünü 43. dakikada Kağan Bağış attı.

Manisasporlu futbolculardan şok protesto !

Alınan bu sonucun ardından Elazığspor puanını 44 yaparken, Manisaspor 15 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düştü. Gaziantepspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldular.

Ligin bir sonraki haftasında Elazığspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Manisaspor deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak.

Ligde 28 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Manisaspor, 15 puanla ligin son sıralarına demir atmış durumdaydı. Ege ekibinin maddi durumlar nedeniyle 9 puanı silinmişti.