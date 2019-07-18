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  5. 18 Temmuz 2019 22:23

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Altay-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Balıkesirspor

Osmanlıspor-Boluspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor

Eskişehirspor-Keçiörengücü

Akhisarspor-Adanaspor

Fatih Karagümrük-Bursaspor

Hatayspor-Altınordu

Giresunspor-Menemenspor

(AA)

fikstür , TFF 1.LİG
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