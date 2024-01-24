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TFF, 3 kulüp 2 teknik adamı PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı

TFF, 3 kulüp 2 teknik adamı PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı
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TFF, Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı'yı PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulüp ile 2 teknik adamı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, ve Siltaş Yapı Pendikspor'u disipline verdi.

Müşavirlik, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı'yı da disiplin kuruluna gönderdi.

Etiketler pfdk takım sevk ceza
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