  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 03 Şubat 2020 21:14

Trabzonspor ırkçı saldırı için suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor, Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor ırkçı saldırı için suç duyurusunda bulunacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'e yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıların kınandığı belirtildi.

"Seninleyiz Obi" etiket kullanılan paylaşımda, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Trabzonspor , suç duyurusu , ırkçı saldırı , john obi mikel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM