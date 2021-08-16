Trabzonspor lige fırtına gibi başladı: Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Lige müthiş bir başlangıç yapan bordo-mavililerde yeni transferler performansıyla yıldızlaştı. Hem Hamsik hem de Gervinho gol ve asiste imza atarak takımını sırtlayan isimler oldu.

Bordo - mavililerin yeni transferleri Marek Hamsik ile Gervinho, performanslarıyla göz doldurdu. Marek Hamsik önce 3. dakikada Bakasetas'ın golünde asisti yaptı ardından 42. dakikada Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Gervinho ise önce 29. dakikada golle tanıştı sonrasında 42. dakikada Hamsik'e asisti yapan isim oldu. MAÇTAN DAKİKALAR

3' dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 10' dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2. 19' dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi. 26' dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti. 29' dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3. 32' dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-3. 42' dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4. 52' dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Adem’in kafa vuruşunda top auta çıktı. 65' dakikada Haddadi’nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5 72' dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.