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Trabzonspor, Papara ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu: İşte ödenecek ücret

Trabzonspor, Papara ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu: İşte ödenecek ücret
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Trabzonspor, Papara ile 5 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasını KAP'a bildirdi. Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 1 milyar 416 milyon lirayı kasasına koyacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır. Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor papara isim sponsor
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