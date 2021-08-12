Trabzonspor penaltılarda turladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde'yi penaltılarda 4-3 yenen Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde ile karşı karşıya geldi.
Norveç'teki karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatmalara gidildi.
Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti.
Molde'nin golünü 90+7'de Björn Sigurdarson attı.
Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılara gidildi.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Trabzonspor tur atladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Serie A ekibi Roma ile eşleşti.
Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma arasındaki maçlar 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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