  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe otobüsüne bıçaklı, sopalı saldırı

Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe otobüsüne bıçaklı, sopalı saldırı

Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe otobüsüne bıçaklı, sopalı saldırı

Fenerbahçe, taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor taraftarları tarafından bıçaklı, sopalı saldırıya uğradığını açıkladı.

Fenerbahçe, Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Etiketler fenerbahçe trabzonspor saldırı taraftar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ayder yeni yüzüne kavuşuyor! Bakan Kurum tarih verdi
Güldür Güldür'ün ''yandaş medya'' skeci olay oldu
Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meydana indi: ''Tepkimizi sandıkta göstereceğiz''
Erdoğan'ın NATO çıkışı sonrası İsveç'ten PKK açıklaması
Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu
ABD'de süpermarkette katliam: Çok sayıda ölü var
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmadan ayrıldı mı? İddialara noktayı koydu
Tam yaz geldi derken... Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu uyarı!
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu