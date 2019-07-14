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  4. 14 Temmuz 2019 21:19

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Lille Kulübünün 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay teklifini geri çevirdi.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddetti
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Bir süredir Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, bordo mavili takımın genç kaptanını transfer etmek için Trabzonspor Kulübü’ne resmi teklif iletti.

Bordo mavili yönetim, 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10’luk pay öneren Fransız ekibinin teklifini yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, Lille yetkililerine de teklifi yükseltmeleri durumunda yeniden görüşebileceklerinin aktarıldığı kaydedildi.

Yusuf Yazıcı’nın da Avrupa’da futbol oynamayı çok istediği ifade edilirken, İtalyan ekibi Lazio’nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor , Yusuf Yazıcı , lille
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