Trabzonspor'da ayrılık: Yeniden kiralandı

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio Mederios Da Silva, Al-Taawoun’a yeniden kiralandı.

Trabzonspor’da geçen sezon Al-Taawoun’a 1 yıl süreyle kiralanan Flavio Mederios Da Silva, Suudi Arabistan ekibine yeniden kiralandı. Bordo-mavililerin Trabzon kampında çalışan ve Slovenya kampına götürülen oyuncu, anlaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

GEÇEN SENEKİ ÜCRETLE AYNI

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 200 bin Euro bedelle kiralanan Brezilyalı oyuncu yeni sezonda Arap takımında forma giyecek. Bordo mavililer, geçen sezon da kiralık ücreti olarak Al-Taawoun’dan 200 bin Euro ücret almıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bordo-mavili takıma 2020-21 sezonunda transfer edilen oyuncuyla yıllık 750 bin Euro karşılığında 4 yıllık anlaşma yapılmış ve o dönemdeki takımı Bahia’ya sözleşme feshi olarak 1 milyon 200 bin Euro ücret ödenmişti. Trabzonspor’da istediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu, 2020-21 sezonunda bordo mavili formayla çıktığı toplam 33 maçta 1 gol 2 asist kaydedebildi. 2021-22 sezonunda Giresunspor’a kiralanan futbolcunun çıktığı 36 maçta 3 asist yaparken golü bulunmuyor. Geçen yıl gibi bu yıl da Al-Taawoun forması giyecek olan Flavio’nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.