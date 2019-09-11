Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzonspor'da Ekuban şoku... Antrenmanda Fernandes ile çarpışan Ekuban'ın ayak parmağı tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk eden Ganalı oyuncunun çekilen MR'ında ayak beşinci parmak tarak kemiğinde kırık olduğu ve oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AMELİYAT OLACAK

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban’ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür" denildi.

