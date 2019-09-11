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  4. 11 Eylül 2019 21:12

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzonspor'da antrenmanda Ivanildo Fernandes ile girdiği mücadelede sakatlanan Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Trabzonspor Kulübü, oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi
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Trabzonspor'da Ekuban şoku... Antrenmanda Fernandes ile çarpışan Ekuban'ın ayak parmağı tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk eden Ganalı oyuncunun çekilen MR'ında ayak beşinci parmak tarak kemiğinde kırık olduğu ve oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

AMELİYAT OLACAK
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban’ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür" denildi.

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Trabzonspor , Caleb Ekuban
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