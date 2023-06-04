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Trabzonspor'da erken veda! Sözleşmesi bitmeden gitti

Trabzonspor'da erken veda! Sözleşmesi bitmeden gitti
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Trabzonspor’un devre arasında Gaziantep FK’dan kiraladığı Lazar Markovic, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle sözleşmesi bitmeden takımdan ayrıldı.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı döneminde, Edin Visca’ya alternatif olarak Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic’in sözleşmesi, teknik direktör Nenad Bjelica’nın oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmemesi nedeniyle uzatılmadı. 

ERKEN VEDA ETTİ

Ligin son haftasında bordo mavili takıma veda eden Sırp oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılığı duyurdu. Ailevi sorunlarını gerekçe gösterip veda eden Markovic, “’Kişisel ailevi sorunlarımdan dolayı sezonu birkaç gün erken bitirmek zorunda kaldım. Trabzonspor’un tüm oyuncularına, taraftarlarına ve çalışanlarına gelecekte bol şans diliyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

 

DHA

Etiketler Trabzonspor trabzonspor Lazar Markovic
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