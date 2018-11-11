Trabzonspor'da flaş gelişme! Ünal Karaman'dan istifa sinyali

Trabzonspor’da Yeni Malatyaspor’a kaybedilen mücadelenin yankıları devam ediyor.

Alınan 5-0’lık sonuç nedeniyle derin üzüntü yaşayan Karaman maça gelen yönetici ekibine “yaşananların farkındayım, ne istiyorsanız ne yapmak gerekiyorsa ona hazırım” diyerek yöneticilere görevi bırakma sinyalini verdİği öğrenildi.

Ünal Karaman’ın bu kararını değerlendirmeye alan bordo-mavili yönetim kurulu henüz kararını vermezken Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında karar verileceği ifade edildi.

Öte yandan Trabzonspor’un gündeminde Kasımpaşa’dan ayrılan Kemal Özdeş’in olduğu gelen bilgiler arasında... (61 Saat)

