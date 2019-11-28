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  4. 28 Kasım 2019 16:39

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması (Sturridge, Abdülkadir, Novak, Ekuban, Onazi, Ahmet Canbaz)

Trabzonspor'dan sakat futbolcularla ilgili son dakika açıklaması... Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayvaz, Daniel Sturridge henüz kendini tam olarak hazır hissetmediği için bireysel çalışmalarına devam ediyor. Abdülkadir, Novak, Ekuban, Onazi ve Ahmet Canbaz'ın tedavi...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması (Sturridge, Abdülkadir, Novak, Ekuban, Onazi, Ahmet Canbaz)
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Trabzonspor'dan sakat futbolcularla ilgili son dakika açıklaması...

Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayvaz, "Kas zarı yırtığı tamamen iyileşmiş olan Daniel Sturridge, taze skar dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Ayaz ayrıca “Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Ekuban ve Onazi’nin tedavi süreçlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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Trabzonspor , Novak , sturridge , Onazi , Abdülkadir Ömür , Ekuban , Ahmet Canbaz , Hakan Ayvaz
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