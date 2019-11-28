Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması (Sturridge, Abdülkadir, Novak, Ekuban, Onazi, Ahmet Canbaz)

Trabzonspor'dan sakat futbolcularla ilgili son dakika açıklaması...

Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayvaz, "Kas zarı yırtığı tamamen iyileşmiş olan Daniel Sturridge, taze skar dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Ayaz ayrıca “Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Ekuban ve Onazi’nin tedavi süreçlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

