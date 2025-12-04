Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler

  1. Anasayfa
Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkani 60 gol atıp 14 de asist üreten Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar hem Beşiktaş hem de Beşiktaş'ın efsane ismi ve teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında olay olacak açıklamalara imzasını attı.

Şimdilerde Azerbaycan Premier Ligi'nde Neftçi Bakü forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Ertem Şener'in Youtube kanalındaki programa katılarak verdiği röportajda Beşiktaş'ta çok güzel günlerinin geçtiğini belirtse de Sergen Yalçın yönetimindeki şampiyon oldukları sezona dair yaptığı açıklamalarla spor gündemine bomba gibi düştü.

Bu sezon Beşiktaş'ın organizasyon sorunları olduğunu söyleyen Aboubakar, "Eğer iyi bir sportif direktörünüz ve iyi bir hocanız varsa onlara güvenmeniz ve zaman tanımanız gerekir. Sadece hoca değiştirmek yetmez iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, iyi oyuncu olmasıdır. Sabırlı olmak lazım. Şampiyonluğu kazanmak için sabırlı davranmamız lazım. Hoca (Solskjaer) geldi, oyuncular geldi, işler iyi gitmeyince hoca gitti. Oyuncular kaldı, yeni hoca geldi. Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ı Sergen Yalçın değil, biz şampiyon yaptık"

Beşiktaş taraftarının futbolu çok sevdiğini ve kupalara alışkın olduğunu söyleyen Aboubakar, "Bizim orada olduğumuz dönemde şampiyonluk kazandık, Türkiye Kupası kazandık, Süper Kupa kazandık; o yüzden taraftarın beklentileri yüksek. Bizim son şampiyon olduğumuz döneme bakın, kadroda çok büyük yıldızlar ya da astronomik maaş alan oyuncular yoktu. Ama iyi bir takım olmuştuk." dedi.

Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı son şampiyonluğu Sergen Yalçın'ın değil, takım ruhu sayesinde oyuncuların kazandığını söyleyen Aboubakar, "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Takım sayesinde şampiyonluk kazandı. Şimdiki oyuncular daha değerli, eğer başarabiliyorsa şimdi de şampiyon olsun." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü ? sorusuna dikkat çeken yanıt

"Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?" sorusuna, "Bu konuda bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık" yanıtını verdi.

"Abraham, Osimhen'den daha iyi''

Süper Lig'de forma giyen golcüleden Osimhen, En-Nesyri, Abraham ve Onuachu'yu karşılaştırması istenen Aboubakar, "Oynadıkları futbolu baz alırsam, Abraham. Bence futbolu çok iyi biliyor. Takımın oyuncu kullanımını bilmesi lazım. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, o zaman takımı daha da iyileştirmek ve etrafına daha iyi oyuncular almak lazım. Galatasaray'a bakıyorsun takım iyi çalışıyor; Osimhen gol atıyor, Icardi gol atıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Abraham'ı Galatasaray'a koy, orada daha çok gol atacak ve daha iyi oynayacak. Osimhen'de sadece gol var, golü çıkarsan başka ne yapabiliyor?" şeklinde konuştu.

 

 

