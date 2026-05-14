Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması sonrası adale ağrıları şikayetiyle tedaviye alınan Hyeongyu Oh'un sakatlık tehlikesi taşıdığı gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Siyah-beyazlı kulüp, Güney Koreli golcü Hyeongyu Oh’un sakatlık riski nedeniyle Rize kafilesinde yer almayacağını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeongyu Oh’un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

İHA